Es war ein herrlicher Tag, den die Radgruppe des Pensionistenverbandes (PVÖ) Vorarlberg für ihre Allgäu-Tour aussuchte. Insgesamt 28 Radfahrer des PVÖ Vorarlberg konnte PVÖ-Radleiter Siegmar Böhler beim Treffpunkt Sulzberg begrüßen. Gemeinsam mit den Radbegleitern Gedeon Feurstein und Manfred Baldauf hatten die PVÖ-Radfunktionäre wiederum alles Bestens für die radbegeisterten Pensionisten vorbereitet. So starteten die Radler auf ihrer Hinfahrt über Weiler, Röthenbach, Schönau, Grünenbach bis nach Malleichen, wo ein Mittagessen genossen wurde. Retour zum Ausgangspunkt, den alle gesund und munter erreichten, ging es dann über Riedhirsch, Lindenberg/Waldsee über Scheidegg und Scheffau. Am Montag geht es dann gleich weiter zur mehrtägigen Radtour entlang des Donauradweges an dem 35 PVÖ-Radler teilnehmen werden.