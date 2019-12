Ein abwechslungsreiches Programm bot der Gesangverein Bregenz-Vorkloster beim diesjährigen Adventkonzert in der Mariahilfkirche, unter der Leitung von Gisela Hämmerle.

Zum Thema "…das Kind in der Krippe" sang der Chor sowohl traditionelle als auch internationale Advent- und Weihnachtslieder.

Der Kinderchor „Singspatzen“, aus St. Gebhard, begeisterte mit eindrucksvollen, "bewegten" Liedern und das Bläserquintett der Militärmusik Vorarlberg beeindruckte mit besinnlichen Musikstücken.

Durch die Gastmusikerin Agatha Hayrapetyan wurde der Chor am Piano professionell und gefühlvoll begleitet.

Das zweite Konzert zelebrierte der Chor in der Martinskapelle in der Bregenzer Oberstadt. In der bis auf den letzten Platz besetzten Kapelle, sang der Chor ein um mehrere Lieder, Musikstücke und Weihnachtsgeschichten erweitertes Adventkonzert-Programm.

Agatha Hayrapetyan begeisterte auch hier die Besucher nicht nur durch ihre musikalische Begleitung, sondern auch mit eindrucksvollen Solostücken am Piano.

Auch die Bewohner aller 3 Bregenzer Senioren- und Pflegeheime kamen in den Genuss der Lieder

des Adventkonzert-Programmes. Beim Besuch Ende November konnten die Sängerinnen und Sänger viel Freude und Begeisterung verbreiten.