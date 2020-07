Einen gemütlichen Radausflug ins Grüne unternahmen 15 Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Rheindelta mit PVÖ-Ehrenobmann Josef Wagner und Ortsvorsitzender Theresia Schneider. Entlang dem Alten Rhein ging es hinüber in die Schweiz bis nach Hohenems und auf österreichischer Seite wieder zurück. Natürlich durfte ein gemütlicher Zwischenstopp bei der Hinfahrt beim Rohr in Hohenems nicht fehlen. Auch bei der Rückfahrt ließen es die PVÖ-Mitglieder aus dem Rheindelta gesellig auf der Naturparkfarm ausklingen. Herzlichen Dank an die PVÖ-Radführer Johann Thaler und Hans Mirnig für diesen schönen und gelungenen Radausflug des Pensionistenverbandes (PVÖ) Rheindelta.