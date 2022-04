Zahlreiche Mitglieder des Pensionistenverbandes (PVÖ) Bregenz waren ins Freizeithaus an der Ach gekommen, um mit den im Jänner, Februar und März geborenen, zu feiern.

Rudi Lässer spielte tolle Hits und Evergreens zum Mitsingen und zum Tanzen und brachte so die Gäste ordentlich in Stimmung. Obfrau Rosmarie Geier und das Team des Unterhaltungsnachmittags Anita Schwaiger und Hilde Zoppoth gratulierten allen Jubilaren recht herzlich und servierten Kuchen, Kaffee und ein Gläschen Sekt. Unter den zahlreichen Gästen waren auch die Ehrenobfrau Klara Rosemann, Obfrau-Stellvertreterin und Ombudsfrau Sissy Matt, Ombudsfrau Brigitte König und Reisebegleiterin Renate Praxmarer.

Es war wieder ein unterhaltsamer und schöner Nachmittag der leider wie immer viel zu schnell zu Ende ging.