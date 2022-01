Pfarrer Georg Stockert ist am 26. Dezember im 70. Lebensjahr verstorben. Am Freitag, 7. Jänner 2022, findet das Begräbnis statt.

WIEN/DONAUSTADT. Eine traurige Nachricht gibt es aus der Donaustadt: Asperns Pfarrer, Georg Stockert, ist am 26. Dezember st im 70. Lebensjahr verstorben. Er war für seine fürsorgliche Art in seinem Pfarrgebiet bekannt.

Facebook eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Facebook ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Facebook Facebook immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Am Freitag, 7. Jänner 2022, können sich trauernde Gäste ab 10 Uhr von Georg Stockert am Asperner Heldenplatz verabschieden. Um 13 Uhr findet das Requiem in der Pfarrkirche St. Martin statt. Die Teilnahme ist jedoch coronabedingt limitiert. Das Requiem wird mit Ton in den Pfarrgarten und auf aspern.at online übertragen. Es wird gebeten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen. Stattdessen können Caritas-Projekte der Pfarre Aspern unterstützt werden (IBAN AT02 3200 0001 0650 5465).

Am Freitag, 7. Jänner, können sich trauernde Gäste ab 10 Uhr von Georg Stockert am Asperner Heldenplatz verabschieden.

hochgeladen von Poldi Lembcke

Das könnte dich auch interessieren:

Donaustadt: Kaplanwechsel in Aspern