WEIGELSDORF. Sein Berufsleben hat Roman Ledl als Einkäufer in großen Möbelhäusern gestartet. Über Vermittlung eines Kollegen wechselte er schließlich in die Tankstellenbranche und machte sich als Esso-Partner selbständig. Die nunmehrige ENI-Tankstelle in der Eisenstädter Straße 19 in Weigelsdorf bietet einen Shop sowie eine Waschstraße.