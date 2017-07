42. Scheunenfest FF Unterwaltersdorf 2017

20.07.2017, 17:50 Uhr

1,2,3 Bungee

Vom Himmel hoch da komm ich ich her- nein nicht der Weihnachtsmann- der Kdt. der FF Unterwaltersdorf. Er ließ es sich nicht nehmen die Liegenschaft der FF Unterwaltersdorf einmal aus 65 m zu sehen um sich danach am Bungee Seil in die Tiefe zu stürzen.Wieder festen Boden unter den Füßen gefragt wie es war die verblüffende Antwort "Es wird immer besser, das war immerhin schon mein dritter Sprung und es ist immer wieder SAUGEIL!".Am Boden angekommen wurde sogleich zur Eröffnung des 42. Scheunenfestes geschritten. Im Zuge der Eröffnung wurde "Gratis Nervenkitzel" verlost.2 Gratis Sprünge vom 65 m hohen Bungeeturm, erfreutenund

Dankesworte bei der Eröffnung

Fetzige Musik und Feierlaune

Wie der Vater so der Sohn

Der Kommandant,, bedankt sich bei allen freiwilligen Helfern und der örtlichen Wirtschaft für die geleistete Arbeit und Sachspenden, ohne deren Hilfe ein Fest in diesen Ausmaßen nicht durchführbar wäre. Weiters weist Wolfgang Graf auf die im ersten Halbjahr geleisteten Einsatzstunden seiner Kameraden hin, die bei jedem Wetter, zu jeder Uhrzeit für die Bevölkerung einsatzbereit sind.Für die bomben Stimmung sorgten auch heuer wieder "Die Lauser". Die im Schottenrock und mit heftigen Gitarrenriffs den Gästen kräftig einheizten.Egal ob bei der Geburtstagsfeier vonoder fesch im Dirndl wie, am Tanzbodenoder beim Verschnaufen, unterhalten haben sich alle "Bärig".Was Paps kann, kann ich schon lange, dachte sich, Sohn vom Kdt. Wolfgang Graf und stürzte sich mit eine kräftige Bungee in die Tiefe.