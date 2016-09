Dufte Party über den Dächern der Stadt

01.09.2016, 19:58 Uhr

"Modefuzzi" Adi Weiss und Michael Lameraner luden zur Parfumpräsentation von Guerlain

Top-Promis mit dabei

WIEN. Im traumhaften Ambiente des ThirtyFive im Vienna Twin Tower, präsentierte Guerlain exklusiv den neuen Damenduft „La petite Robe noire Intense“.führte als „Pilot“ durch die duftende Reise. Zahlreiche Promis und VIPs ließen sich von den edlen Duftnoten verzaubern und feierten bei coolen DJ Beats bis spät in die Nacht.Unter den Gästen waren u.a. Operetten-Diva, Thaibox-Weltmeister, Guerlain-Generalmanager, Top-Model, Sänger, Grün-Politikerin, Opernsänger, "Mister Vienna", TV-Beauty, Schauspielerin und Model, Künstler, Charity-Lady, Puls4-Moderator, Rock´n Roller, Airfield-Chefinund die beiden Style Up Your Life-Herausgeberund