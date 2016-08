Matthias Lienbacher ist 70

27.08.2016, 12:28 Uhr

Der Jubilar Matthias Lienbacher wurde in Nußdorf geboren und ist Ehrenbürger der Gemeinde Palting. Von 1961 bis 1992 war er am Aufbau der Firma Schösswender als Prokurist und Direktor der Werke in Salzburg, Neumarkt und der Schweiz mit 600 Mitarbeitern wesentlich beteiligt.

Nach dem Ableben von Herrn Schösswender gründete Lienbacher mit seiner Familie und drei Mitarbeitern 1993 seine eigene Firma in Weikertsham. Durch Erfahrung, Geschick und Fleiß und unter Mitarbeit seiner Frau Hilde, der Töchter Andrea und Hildegard und Schwiegersohn Lukas nahm das Familienunternehmen eine imposante Entwicklung.Heute beschäftigt die Firma Lienbacher in den Betrieben Weikertsham (OÖ), Micheldorf (OÖ) und Leipzig (BRD) insgesamt 132 Mitarbeiter. Der Jubilar ist immer noch täglich bis Mitternacht um die Abwicklung der Geschäfte bemüht.Matthias Lienbacher hat sich neben dem Aufbau seines Unternehmens in Politik und Wirtschaft sowie als Förderer von Vereinen, Kultur und Sozialem besonders verdient gemacht. So war er 25 Jahre als Abteilungskommandant beim Roten Kreuz in Lamprechtshausen und 20 Jahre in der Gemeindevertretung der Gemeinde Nußdorf engagiert tätig. In vielen Vereinen ist er aktives Mitglied und Sponsor.Dieses vorbildliche Wirken wurde von den Gemeinden, der Wirtschaftskammer und verschiedensten Institutionen und Vereinen ausgezeichnet.Fotos: Paradeiser