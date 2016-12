Heartchor der HLW Braunau auf dem Christkindlmarkt

17.12.2016, 22:56 Uhr

Der Freitagabend auf dem Christkindlmarkt in Braunau kann als ein wirklich gelungener bezeichnet werden, intonierte doch der Heartchor der HLW im Palmpark Weihnachtslieder aus aller Herren Länder. Im wunderbaren Ambiente dieses Parks, der von der beleuchteten Bürgerspitalskirche dominiert wird, erzeugte der adventliche Gesang des vielstimmigen Chores intensive vorweihnachtliche Stimmung und Freude auf das bevorstehende Fest. Die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer wurden ganz in den Bann der jungen Stimmen gezogen, die unter der fachkundigen musikalischen Leitung von Mag. Stefan Plasser hingebungsvoll und virtuos ertönten.

Mehr als eine Stunde lang lauschte ein begeistertes Publikum den gesanglichen Darbietungen, die mit Präzision, Klangfarbe und Stimmkraft zu beeindrucken vermochten. Mag. Plasser, der mit großem Engagement den Chor seit einigen Jahren leitet, freut sich über Neuzugänge aus den ersten Klassen und über Absolventinnen und Absolventen, die auch nach Verlassen der Schule dem Chor die Treue halten. So zum Beispiel Nina Plasser, die vor eineinhalb Jahren erfolgreich maturierte, oder Daniel Assigal, der eine Lehre begonnen hat.Viel Applaus ernteten die Solistinnen und Solisten, die mit ihren Darbietungen aufhorchen ließen und wirklich überzeugten. Johanna Burgstaller glänzte gemeinsam mit Felix Siegesleitner in einem erfrischenden Duett, Daniel Assigal in einem berührenden Solo, bei dem er von Marco Frixeder auf dem Klavier begleitet wurde. Auch Larissa Graf trat als Solistin in Erscheinung. Als charmante Moderatorin bewährte sich Stefanie Meingassner, die die einzelnen Gesangsstücke ankündigte und den Chorleiter mit einem Geschenk überraschte, um ihm damit im Namen des Chores für seinen Mühe und seinen Einsatz zu danken.Die Schulgemeinschaft der HLW Braunau freut sich über einen Musikerzieher, der mit so viel Begeisterung und Engagement den jungen Leuten Gelegenheit gibt, ihre musikalischen Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten.