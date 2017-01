Hilfe, mir wird Energie entzogen! Vortrag und Seminar nach der Göthertschen Methdode

Oftmals sind es die kleinen Situationen, die das Lebensgefühl, die Lebensqualität von einem Moment auf den anderen spürbar trüben, die gute Stimmung rauben, die uns genervt, ärgerlich, ausgelaugt zurücklassen:• Der Nachbar, der schon wieder am Sonntag den Rasen mäht• Die Kundin, die jedes Mal etwas auszusetzen hat• Die Kollegin, die dauernd zu spät kommt, oder mit den Arbeiten auf sich warten lässt• Die Nachbarin, die jammernd ihr Leid klagt über die Unfähigkeit der Ärzte, ihre permanenten Schmerzen etc.• Der Kunde, der mir – ob ich will oder nicht - sein Herz ausschüttet• Der Kollege, mit dem es immer wieder über Nichtigkeiten Streit gibt…

Herzliche Einladung zu den beiden folgenden Veranstaltungen:

Solche Situationen lassen sich manchmal – insbesondere im Beruf, aber auch im familiären Umfeld – schwer vermeiden, man fühlt sich hilflos dem Energieabzug ausgesetzt, häufig verbunden mit Fragen wie:• Warum kostet diese Person mich immer wieder so viel Kraft?• Warum findet der Energieabzug so häufig statt?• Was geschieht beim Energieabzug, wie „funktioniert“ er?Und – am wichtigsten:• Kann ich mich so verhalten, dass das nicht mehr passiert?Dienstag, 24. Jänner 2017, 19:00 UhrOrt: Seminarraum Arbesbachgasse 30 Tür 15, 1190 Wien SieveringEintritt freiSonntag, 29. Jänner 2017, 9:30 – 15:30 UhrSeminarinhalte:• Ursachen und Hintergründe von Energieabzug verstehen lernen• Die feineren Schichten des Menschen / praktische Übungen• Wege aus dem Kreislauf, Tipps für ein Leben ohne EnergieabzugZeiten: 9:30-11h, 11:30-13h,14-15:30hSeminarbeitrag: € 100 (inkl. 20% UST), mit Partner € 180Ort: Seminarraum Arbesbachgasse 30 Tür 15, 1190 Wien SieveringBitte beachten Sie, dass für das Seminar eine Anmeldung erforderlich ist bis Freitag 27. Jänner unter 0664 734 191 43.Ich freue mich auf Sie!Beate Gerber, Feinstofflehrerin NDGMwww.gerber-goeme.at