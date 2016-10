Hans-Jürgen Werdenich wird neuer Vizebürgermeister

04.10.2016, 14:52 Uhr

Generationswechsel in Pama:

Noch dieses Jahr wird der amtierende Vizebürgermeister Johann Waldsich sein Amt in jüngere Hände legen. Als sein Nachfolger wurde einstimmig Gemeindevorstand Hans-Jürgen Werdenich nominiert. Offiziell wird der Wechsel bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung vollzogen. Damit hat die ÖVP Pama ein Jahr vor der Gemeinderats – und Bürgermeisterwahl rechtzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt.

„Ich spüre sehr viel Rückhalt und Zustimmung in der Bevölkerung und das ist ein gutes Gefühl. Auch die ÖVP Pama steht geschlossen hinter mir und hat mich einstimmig für das Amt des Vizebürgermeisters nominiert. Ich möchte mich schon jetzt bei Bürgermeister Josef Wetzelhofer, der sein Amt mit Jahresbeginn 2017 übergeben wird und Vizebürgermeister Johann Waldsich für die geleistete Arbeit bedanken. Wenn alle politischen Kräfte in Pama gut zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, dann werden wir noch viel erreichen. Dafür werde ich mich einsetzen“.Ich halte Hans-Jürgen Werdenich für den besten Kandidaten und würde mir wünschen, dass er nächstes Jahr auch als Bürgermeister kandidiert. Er ist kompetent, ortsverbunden, hat Handschlagqualität und kann gut zuhören, wenn es um die Wünsche und Anliegen der Bevölkerung geht. Er wird in Pama sicher für viel frischen Schwung sorgen“.Vizebürgermeister Hans-Jürgen Werdenich wird sich in Zukunft auch dafür einsetzen, dass in Pama die klassische Parteipolitik wenig bis gar keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen hat. Für ihn werden ausschließlich die Bürgerwünsche im Mittelpunkt stehen und nicht die Interessen der Parteien. Daher wird Werdenich gleich zu Beginn seiner Tätigkeit als neuer Vizebürgermeister verstärkt das Gespräch mit den Menschen in Pama suchen, um herauszufinden, welche Wünsche und Anregungen es gibt und um in weiterer Folge gemeinsam mit der Bevölkerung ein Zukunftsprogramm zu erarbeiten.Familienstand: verheiratet mit AndreaKinder: 2 Töchter, Leonie (10 Jahre) und Gloria (8 Jahre)Alter: 39 JahreBeruf: AngestellterIm Gemeinderat seit: 2012 / Gemeindevorstand seit 2012Funktionen in Vereinen:ehrenamtlich tätig bei der Feuerwehr PamaMotto: Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an - und handelt."