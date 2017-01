ESU dominierte wie zu erwarten die burgenländischen Hallenlandesmeisterschaften

29.01.2017, 22:13 Uhr

Bei den Meisterschaften stand am vergangenen Wochenende alles im Zeichen der Eisenstädter Schwimmunion.Trotz intensivster Vorbereitung auf die Hallenstaatsmeisterschaften dominierte die Eisenstädter Schwimmunion klar.54 Teilnehmer, 255 Starts: Von 106 Goldmedaillen konnte die ESU 60 Goldmedaillen auf ihr Konto verbuchen. Außerdem waren 36 Silber- und 34 Bronzemedaillen die stolze Bilanz, aber nicht nur bei den Medaillen, sondern auch bei den Bestzeiten durften sich die Schwimmer über Erfolge freuen.

Auch in den Nachwuchsbewerben zeigte die ESU Ihr Potential.

Die hohe Leistungsdichte zeigte sich sowohl bei den Herren als auch bei den Damen.In der Allgemeinen Klasse weiblich konnte Karoline Schwarz den zweiten Platz mit einem minimalen Rückstand zur Gesamt Goldmedaille erschwimmen. In allen Bewerben durfte sie sich über Top Platzierungen und Medaillen freuen.Bei den Herren war die Gesamtplatzierung von Platz 1 bis Platz 5 von der Eisenstädter Schwimmunion besetzt. Neben Größen wie Dietmar Stockinger, Vize Europameister in der Masters Klasse und Maxim Podoprigora, folgten außerdem Thomas Narnhofer, Stefan Keinrath und Sebastian Stoss.Bei den Damen der Eisenstädter Schwimm-UNION erreichte Antonia Lair in der Juniorenklasse 2 die Silbermedaille. Den knappen Vorsprung kann sie bis zu den nächsten Landesmeisterschaften bestimmt aufholen. Die bekannten ESU Nachwuchsgesichter Anastasia Barcal und Sina Renner dominierten wie gewohnt die Schülerklasse 1 und sorgten für Medaillenregen. Anastasia Barcal belegte mit 5 Einzelmedaillen den 1. Platz, Sina Renner folgte ihr dicht dahinter ebenfalls mit 5 Einzelmedaillen auf den 2. Platz. Die Schülerklasse 2 sicherte sich mit Platz 1 Felkel Martha.Bei den Burschen sicherte sich Paul Pfeifer den 2. Platz der Jugendklasse mit 3 Einzelsiegen. In der Schülerklasse 1 konnte Fabian Rille mit seiner Leistung an 3. Stelle schwimmen. Die Schülerklasse 2 ging an Alexander Szekely der mit einem sagenhaften Vorsprung und 5 Einzelsiegen auf das Siegerpodest stieg. Schülerklasse 3 gewann Mathias Bichler der sich ebenfalls mit 5 Einzelsiegen schmücken kann.Die Stärke und Dichte der Eisenstädter Schwimmunion wurde in den Staffelbewerben klar dokumentiert.In der Schüler- und in der allgemeinen Klasse der Damen war der Sieg in den Bewerben 4*50 Freistil und 4*100 Freistil den Damen nicht zu nehmen.Bei den Herren konnte die Freistilstaffel sowohl in der Schüler- als auch in der allgemeinen Klasse brillieren.In der 4*50 Lagenstaffel der Damen konnte die Schülerklasse den Sieg klar für sich verbuchen, in der 4*100 Lagenstaffel mussten sich die Damen mit dem 3. Platz begnügen.Die Herren konnten die Lagenstaffeln sowohl auf der 50m als auch auf der 100m Distanz klar für sich entscheiden.Die beiden Trainer Sebastian Stoss und Alexander Djurdjevic zeigten sich vor allem im Nachwuchsbereich sehr zufrieden, was auf ein großes Potential und eine Fortführung des eingeschlagenen Weges für die Zukunft hoffen lässt. Beide Trainer zeigen sich für die Anfang März stattfindenden österreichischen Hallennachwuchsmeisterschaften sehr optimistisch.Gesamtwertung Allgemeine Klasse weiblich2. Platz: Schwarz KarolineGesamtwertung Allgemeine Klasse männlich1. Platz: Stockinger Dietmar2. Platz: Keinrath Stefan3. Platz: Narnhofer ThomasGesamtwertung Schüler 2 weiblich1. Platz: Felkel MarthaGesamtwertung Schüler 3 männlich1. Platz: Bichler MathiasGesamtwertung Schüler 1 weiblich1. Platz: Barcal Anastasia2. Platz: Renner Sina3. Platz Lackner HannahGesamtwertung Schüler 2 männlich1. Platz: Szekely Alexander2. Platz: Schubert MaximilianGesamtwertung Schüler 1 männlich3. Platz: Rille FabianGesamtwertung Junioren 2 weiblich2. Platz: Lair Antonia3. Platz: Seer KatharinaGesamtwertung Jugend männlich2. Platz: Pfeifer Paul