MAM Forschungszentrum in Großhöflein

24.01.2017, 11:25 Uhr

Von Siegendorf nach Großhöflein

Bisher ist dieses in Siegendorf beheimatet. Der Umzug nach Großhöflein ermöglicht MAM, mit dem Wachstum Schritt zu halten. Am neuen Standort wreden bis zu 40 Prozent mehr Mitarbeiter Platz finden. Die Räumlichkeiten sollen bis 2019 eröffnet werden, insgesamt werden rund drei Millionen Euro investiert.

„Bleiben bewusst im Raum Eisenstadt”

„Wir verzeichneten in den letzten drei Jahren ein wesentliches Wachstum. Um der gesteigerten Nachfrage entgegenzukommen und gleichzeitig unsere Position als Innovationstreiber auszubauen, setzen wir auch in Zukunft einen klaren Forschungsschwerpunkt. Die Umsiedelung und der Ausbau unseres Entwicklungszentrums ist ein zentraler Schritt“, kommentiert MAM-Gründer und Geschäftsführer Peter Röhrig, „Wir bleiben ganz bewusst im Raum Eisenstadt. Viele unserer Spezialistinnen und Spezialisten in der Forschung und Entwicklung kommen direkt aus der Region – diesen möchten wir lange, unangenehme An- und Rückfahrtwege ersparen.“