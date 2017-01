, Hauptplatz , 9560 Feldkirchen in Kärnten AT

FELDKIRCHEN. Frisches vom Bauern und Händler gibt es wieder am Samstag, dem 21. Jänner, am Samstag, dem 28. Jänner und am Samstag, dem 4. Februar jeweils von 8 bis 13 Uhr auf dem Feldkirchner Wochenmarkt am Hauptplatz. Angeboten werden Schinken, Wurst, Speck, Käse, Obst, Gemüse, Reindling, Kuchen, Brot, Hausgemachtes, Honig, BIO Eingelegtes, Nudel, Hausmannskost, Italienisches und vieles mehr.