Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach bildet sich in Ossiach fort

09.02.2017, 16:58 Uhr

Vom 3. - 5. Februar 2017 fand in der Carinthischen Musikakademie Stift Ossiach das Modul 15 der „Fortbildung für Kapellmeister und Blasorchester“ statt. Sowohl die aktiven als auch die passiven Kapellmeister wurden von Pieter Jansen geschult, um ihre fachlichen Qualitäten sowie ihr musikalisches Verständnis als Kapellmeister zu verbessern. Das Schulungsorchester war die Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach unter der musikalischen Leitung von Martin Rauter.

Unter der Leitung des erfahrenen Orchesterdirigenten Pieter Jansen aus den Niederlanden arbeiteten die teilnehmenden Kapellmeister Martin Rauter von der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach, Stefanie Glawischnig von der Jugendmusikkapelle Millstätterberg und Stefan Kosian von der Trachtenkapelle Heiligenblut mit der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach, bestehend aus 53 MusikerInnen, als Schulungsorchester. Auch zahlreiche passive Zuhörer haben die Möglichkeit genutzt, den aktiven Dirigenten bei ihrer Arbeit auf die Finger zu blicken, das Geschehen im Kursorchester zu beobachten und für sich selbst Informationen und Wissenswertes mit nach Hause zu nehmen.An diesem Wochenende wurden vier Stücke (Snow White von Thomas Doss, Yellow Mountains von Jacob de Haan, Pilatus von Steven Reineke, Abschied der Slawin von Wassili Agapkin) erarbeitet und beim Abschlusskonzert am Sonntag zum Besten gegeben. Mit Disziplin und einer guten Portion Humor führte Pieter Jansen durch das Wochenende und konnte sowohl den MusikerInnen der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach als auch den aktiven Teilnehmern des Kurses wertvolles musikalisches Wissen mit auf dem Weg geben.Die Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach feiert heuer ihr 70-jähriges Jubiläum und lädt recht herzlich zum Jubiläumskonzert am 8. April um 20 Uhr in den Gemeindesaal Weißbriach ein. Das Jubiläumsfest findet am 27. und 28. Mai mit einem Sternmarsch am 28. Mai in Weißbriach statt.