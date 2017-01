Ice Ice Baby - Red Bulls begeisterten FUMO Jugend

30.01.2017, 10:56 Uhr

Die Jugendkarten sorgten für Unterhaltung und coole Sounds. Spieler der Red Bulls (U20) gaben exklusive Tipps und Tricks für den Eishockey Nachwuchs.Die LEADER Region FUMO ist nicht nur mit einem Jugendtag, sondern auch mit einer Sitzung des Projektauswahlgremiums ins neue Jahr gestartet. Insgesamt wurden 9 Projekte positiv im Gremium beschlossen und die Projektträger können mit diesem Beschluss ihre Anträge beim Land einreichen.Die Region profitiert von der Vielseitigkeit der Projekte und dem Engagement der Projektträger. Ob Natur, Kultur, Jugend oder Tourismus - alle Themenbereiche wurden auch bei den aktuellen Projekten inhaltlich abgedeckt.Zu den neuen Förderprojekten zählt die Ortsmöblierung in Thalgau und der Freizeitpark Mondsee. Auch Kleinprojekte wie „Alles singt und klingt“ des Kindergartens Loibichl oder „Gartenland in Kinderhand“ des Obst- und Gartenbauvereins Mondseeland gemeinsam mit dem Kindergarten St. Lorenz zeigen die Vielseitigkeit von LEADER in der Region.Die nächste LEADER Info-Veranstaltung für Projektinteressierte und potentielle Projektträger findet am 15.3.2017 um 19:00 Uhr im Gemeindezentrum Plainfeld statt.Alle Projekte und Aktivitäten der LEADER Region FUMO findet man auch auf der Homepage www.regionfumo.at