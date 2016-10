Jimmy Schlager in Dürnkrut

07.10.2016, 13:19 Uhr

Der im Weinviertel geborene und aufgewachsene Künstler Jimmy Schlager glänzt mit wunderbar authentischen Liedern und launigen Zwischenmoderationen. Er bringt die Dinge unverblühmt, aber mit Leichtigkeit und Schmäh auf den Punkt. Seine vier Bandkollegen sind perfekt aufeinander eingespielte Vollblutmusiker und legen das musikalische Fundament, auf dem die Bilder und Geschichten ihre volle Wirkung entfalten können. Damit kommen nicht nur Freunde des gesprochenen und gesungenen Wort(Witz)es, sondern auch Musikliebhaber auf ihre Kosten. Die Liedertexte lassen beim Zuhören kraftvolle Bilder entstehen in denen man sich gerne verliert oder allzu oft wiederfindet. So wird trotz reichlich Weinviertler Lokalkolorit der großen Welt und den eigenen Befindlichkeiten ein Spiegel vorgehalten.Das "Hauskonzert" von und mit Jimmy Schlager und Band findet am 22. Oktober um 20 Uhr in der Bernsteinhalle in Dürnkrut statt.