65. BALL des Konrad Lorenz Gymnasiums

GYM-BALL 2017 im Flair der "wilden" 20er Jahre

Die Schulgemeinschaft des Konrad Lorenz Gymnasiums lädt herzlichst zum 65. Schulball in die Stadthalle Gänserndorf ein. Tauchen Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 7. Klassen in die Welt der "wilden 20er Jahre" ein und verbringen Sie eine rauschende Ballnacht im Flair des Chicago von Al Capone!

Nach einer Fanfare eröffnet das Jungdamen- und Jungherrenkomitee mit einer festlichen Polonaise (Tanzschule Chris), danach sorgt im großen Saal die Band Smash für tolle Tanzmusik, während im Keller der Stadthalle Disco-Sound by zed aufgelegt wird.Highlights des Abends werden die Mitternachtsshow sowie die 2-Uhr-Einlage der 7. Klassen sein, in der es Ganoven der Cosa Nostra auf den "Großen Gatsby" abgesehen haben...Kulinarisch können Sie sich unserem 20er-Jahre-Café oder im Restaurant Gambrinus stärken, bei der Tombola warten tolle Preise auf Sie!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!Musik - SmashDisco - Sound by ZedCafé & Restaurant GambrinusFanfareFestliche Polonaise - Tanzschule ChrisMitternachtsshow2-Uhr-EinlageTombola