Außergewöhnliche Weiterbildung von Pflegeheimmitarbeiterinnen

30.09.2016, 18:00 Uhr

Validation ist eine spezielle Technik, einen professionellen Zugang zu an Demenz erkrankten Menschen zu erhalten. So ist es möglich, gezielt an Bedürfnisse und Gefühle der Betroffenen besser heranzukommen und entsprechende Handlungsweisen abzuleiten. Die Ausbildung umfasste 197 Unterrichtseinheiten inklusive Praxisteil und stellt eine bedeutende Verbesserung der Qualitätsarbeit in den regionalen Pflegeheimen dar.