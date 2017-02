Karlstift: Stockschützen ritterten ums Bratl

14.02.2017, 12:00 Uhr

Beim Pepi Zeiler Gedenkturnier traten 30 Eisstockschützen in sechs Moarschaften gegeneinander an.

KARLSTIFT. In ehrenvollem Gedenken an den Karlstifter Gastwirt Pepi Zeiler veranstaltete der Karlstifter Sportverein wieder das „Große Bratlschiaßn“. 30 Eisstockschützen aus Linz, Wien, St. Valentin, Sandl, Großpertholz und Karlstift trafen einander auf dem Eisstockplatz. Für spiegelglattes Eis sorgte einmal mehr der Eismeister Gerhard Grill. Ausgelost wurden sechs Moarschaften zu je fünf Spielern. In 15 spannenden Partien mit je vier Kehren ging es um das begehrte „Bratl“. Die Moarschaft mit Volker Haager, Horst Bachofner, Joachim Stöckl, Gerhard Grill und Manfred Grill musste nur eine Partie abgeben und holte die meisten Punkte. Knapp dahinter folgten Egon Graser, Gitti Pree, Andi Stöckl, Hans Mitmannsgruber und Wolfgang Birklbauer. Platz drei ging an die Moarschaft mit Alexander Grill, Gerlinde Strondl, Helmut Leutgeb, Manfred Weinberger und Arnold Schwarzinger. Die „Eisstockfamilie“ traf sich anschließend im Gasthof Zeiler zur Siegerehrung. Während sich die Ersten das köstliche Schweinsbratl von Hilda Zeiler schmecken ließen, mussten sich die Letztplatzierten mit „Zwüfischmalzbroten“ begnügen.