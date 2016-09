Lange Nacht der Museen in der Sonnenwelt am 1. Oktober ab 18 Uhr

28.09.2016, 15:48 Uhr

Mumien-Basteln für Kinder

Kinder können ganz im Stil der alten Ägypter eine Mumie und den dazu passenden Sarkophag basteln. Um 21:00 Uhr wartet dann noch eine Führung durch die SONNENWELT auf die Besucher. Am Programm steht dabei natürlich auch die Sonderausstellung „Der hungrige Planet“, welche nur noch bis Ende Oktober zu sehen ist.Am Samstag, den 1. Oktober 2016, findet die „ORF-Lange Nacht der Museen“ in ganz Österreich statt. Museen und Galerien – so auch die SONNENWELT – öffnen ihre Türen für kulturinteressierte Nachtschwärmer von 18.00 bis 01.00 Uhr Früh. Besucher können alle teilnehmenden Häuser mit nur einem Ticket besuchen. Tickets erhalten Besucher bei allen teilnehmenden Häusern (Erw. € 6,–, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre).Nach der SONNENWELT können Besucher mit demselben Ticket z.B. noch nach Heidenreichstein (Wasserburg, Haus des Moores, Heimatmuseum), nach Schrems (UnterWasserReich, Kunstmuseum), nach Gmünd (Glas- und Steinmuseum, Stadtmuseum) oder in die Erdäpfelwelt nach Schweiggers fahren. Oder auch in Großschönau bleiben und das DUO Grübl Konzert in der Kulturwerkstätte (19:30 Uhr) besuchen.