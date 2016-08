Oberärztin Julia Dlask verstärkt das Gmünder Chirurgenteam

30.08.2016, 14:39 Uhr

Oberärztin Dr. Dlask wurde in Gmünd geboren und ihr schulischer und beruflicher Werdegang erfolgten bis auf wenige Ausnahmen in ihrer Heimatstadt. Sie besuchte die Volksschule in Schrems und das Bundes- und Bundesrealgymnasium in Gmünd, bevor sie sich für ein Studium der Humanmedizin an der Universität Wien entschied. Nach der Promotion 2004 begann Julia Dlask mit der Turnusarztausbildung im Krankenhaus Gmünd und drei Jahre später mit der sechsjährigen Ausbildung zur Fachärztin für Chirurgie – ebenfalls in Gmünd. Berufserfahrung konnte Dr. Dlask während der Facharztausbildung auch im Landesklinikim Horn (Unfallchirurgie, Pathologie), im Universitätsklinikum St. Pölten (Plastische Chirurgie) und im Landesklinikum Zwettl (Chirurgie) sammeln. Sie war damals die Erste, die die Ausbildung zur Fachärztin an zwei Abteilungen des Verbundes der Waldviertler Landeskliniken absolvierte.

Ihre Entscheidung für eine Facharztausbildung als Chirurgin erklärt sie so: „Während meiner Studienzeit stellte sich bald heraus, dass mein besonderes Interesse und meine Neugier dem chirurgischen Fach gilt. Zusatzausbildungen für Erkrankungen der Venen (Varizen) und des Enddarms (Koloproktologie) bestätigten meinen damaligen Entschluss und es freut mich, dass ich durch das erworbene Zusatzwissen besonders einen unserer Schwerpunkte, nämlich die diagnostische und operative Behandlung von Krampfadernleiden (Varizen), unterstützen kann.“Neben ihrer engagierten Tätigkeit im Landesklinikum Gmünd, wo sie außerdem das Hygieneteam leitet, findet sie ihren Ausgleich bei ihrer Familie - sie ist stolze Mutter von zwei Söhnen im Alter von vier und sechs Jahren - und in ihrem Gemüsegarten. Ebenfalls mit großem Enthusiasmus betreibt Dr. Julia Dlask eine Wahlarztordination in Schrems.