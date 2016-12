AT

HEIDENREICHSTEIN. Wie schon im letzten Jahr, wird es auch heuer am Donnerstag, 22. Dezember ein Adventkaffee in unserer Verkaufsstelle in Heidenreichstein geben. Neben Punsch und Kuchen wird es auch einen Flohmarkt geben. Hier können Spätweihnachtsgeschenke-EinkäuferInnen vielleicht noch mal dem Christkind ein bisschen aushelfen.



WO: SOMA Verkaufsstelle Heidenreichstein, Litschauerstraße 2/11

WANN: Donnerstag, 22. Dezember 13.00 – 16.00 Uhr