Sprunganlage im neuen Gewande

05.02.2017, 11:13 Uhr

Am vergangenen Samstag feierte das Nordic Team Absam seine rundum erneuerte Sprunganlage mit den Tiroler Nachwuchsmeisterschaften im Springen und in der Kombination.

Tiroler Nachwuchsmeisterschaften

Als sich pünktlich um 9 Uhr die ersten TeilnehmerInnen in die Tiefe stürzten, präsentierte sich die traditionsreiche Anlage hinter der Walderbrücke in perfektem Zustand. Unter dem Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder und mit finanzieller Unterstützung der umliegenden Gemeinden sowie des Landes und des ASVÖ Tirol wurden im vergangenen Jahr die Beschneiungsanlage erweitert, ein Kühlturm samt Aggregat installiert und auch die Matten für die Liftspur erneuert. Besonders stolz ist man auf die neue Flutlichtanlage, welche im Anschluss an die Siegerehrung im Rahmen eines Showspringens der Absamer Jungadler präsentiert wurde.Nach dem ebenfalls zur Tiroler Meisterschaft zählenden Sprungwettbewerb übersiedelten die Nordischen Kombinierer nach Gnadenwald auf die Langlaufloipe, wo sie einander in verschiedenen Altersgruppen bis zur Erschöpfung matchten. Trotz mehrtägigen Tauwetters präsentierte sich auch die 1 km lange Wettkampfstrecke in hervorragendem Zustand, verzieh aber durch den nassen, schweren Schnee kaum einen Fehler. Am Ende setzten sich aber wieder die Favoriten in den jeweiligen Gruppen durch, und ließen sich bei der anschließenden Siegerehrung bei der Sprunganlage von den Fans bejubeln. Als standesgemäßer Abschluss des Events wurde erstmals nach langer Zeit wurde wieder auf der 70 m-Schanze gesprungen.