Eröffnung der umgebauten Sprungschanze Absam

30.01.2017, 14:04 Uhr

Im Anschluss an den TSV Cup für Spezialsprunglauf und die Nordische Kombination am 4. Feber 2017 (Beginn 9.00) erfolgen die feierliche Eröffnung der Flutlichtanlage (15.00) und das Showspringen der Jungadler des Nordic Team Absam.

Programmablauf

ABSAM. Auf der Sprunganlage in Absam starteten zahlreiche Weltmeister und Olympiasieger in jungen Jahren ihre Karriere. Um auch der nächsten Generation diese Startmöglichkeit zu bieten, wurden unter großem Einsatz zahlreicher Vereinsmitglieder Schanze und das Gelände im Sommer und Herbst 2016 renoviert. „Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Installation der Flutlichtanlage und Anlaufbeleuchtung, die Erweiterung der Beschneiungsanlage, ein Kühlturm, ein neues Aggregat sowie neue Matten für die Liftspur“, freut sich Michael Bucher, Obmann des Nordic Team Absam. Der Umbau wurde durch die finanzielle Unterstützung von Land Tirol, Gemeinde Absam, dem Sparkassen Förderverein Absam-Gnadenwald mit dessen Gemeinden und dem TVB ermöglicht. Umgesetzt wurden die Arbeiten von den Vereinsmitgliedern, die mehr als 700 Arbeitsstunden investierten.Samstag, 04. Feber 2017, Sprungschanze Absam09.00 Beginn des SprungbewerbesCa. 13.00 Beginn des Kombinationslanglaufes auf der Langlaufloipe in Absam/GnadenwaldCa. 15.00 Preisverteilung und offizielle Eröffnung.Anschließend Showspringen der Absamer Jungadler bei Flutlicht und Probespringen für interessierte Kinder