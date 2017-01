Was bedeutet Weihnachten für Dich?

04.01.2017, 08:39 Uhr

In einer Zeit von Kommerzialisierung und Stress geht der eigentliche Gedanke von Weihnachten oft verloren.

Hermagor (jost) Wie sich Kinder den Zauber der Weihnacht in ihren Herzen erhalten, hat die WOCHE bei einer Umfrage erfahren.Florentina Moser, Hermagor, geb.2006, Klasse 1c:Für mich bedeutet Weihnachten, dass alle zusammensitzen und Zeit haben.Meistens unternehmen wir was mit dem Papa, und wenn wir zurückkommen, schmücken wir erst den Baum. Dann wird in Ruhe gegessen und ich singe ein paar Lieder. Es gibt meistens Würstel und Kraut. Und dann werden die Geschenke ausgepackt.Von mir bekommt jeder in der Familie ein selbst gebasteltes Plakat.

Lukas Druml, Vorderberg, geb.2006, Klasse 1c:Weihnachten bedeutet für mich, dass wir alle zusammensitzen, und den Christbaum schmücken wir selber, alle kommen zusammen, und wenn das Christkind gekommen ist, packen wir die Geschenke aus. Zum Essen gibt es Würstel und Kraut.Meine Geschenke sind Gegenstände, die wir in der Schule im Werken gestalten.Elina Stattmann, Kühweg, geb.2005, Klasse 2c:Für mich ist Weihnachten mit der Familie zusammensitzen, gemeinsam was unternehmen, und natürlich auch den Weihnachtsbaum schmücken. Ich freue mich immer schon auf Würstel mit Kraut.Ich verschenke gerne Selbstgebasteltes.Julian Kurtaj, Möderndorf, geb.2005, Klasse 2a:Für mich bedeutet Weihnachten, dass ich einfach mit der Familie zusammensitzen kann, dass wir gemeinsam ein paar Lieder singen. Ich spiele mit meinem Bruder Harmonika, anschliessend werden die Geschenke ausgepackt. Weihnachten ist deshalb eine schöne Zeit, weil man mit der Familie zusammensitzen kann. Zu Essen gibt es allerhand Geselchtes.Selbstgebasteltes mit Grußbotschaften sind meine Geschenke an die Familie.Leonie Oberortner, Kühweg, geb.2004, Klasse 3c:Für mich bedeutet Weihnachten, dass man mit der Familie zusammensitzt, gemeinsam mit meiner Schwester spielen wir auf der Klarinette, dann gehen wir gemeinsam in die Kirche, dann wird gemütlich Würstel und Sauerkraut gegessen, Tee getrunken, und dann gibt es ein Geschenk, ich freue mich jedes Jahr auf das schöne Fest Weihnachten.Ich kaufe keine Geschenke, sondern es gibt allerhand Selbstgebasteltes.Samuel Jank, Micheldorf, geb.2004, Klasse 3b:Für mich bedeutet Weihnachten, dass die Familie zusammenkommt, wir gehen zuerst in die Kirche, dann wird gemeinsam Schweinsbraten mit Knödel gegessen. Erst dann dann packen wir die Geschenke aus, und am nächsten Tag fahren wir dann noch zur Oma.Wen ich zu beschenken habe, das wird immer durch Wichteln bestimmt.