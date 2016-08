40 Jahre Tischtennisverein Herzogenburg

29.08.2016, 16:25 Uhr

Obmann Franz Schneider konnte zu der Jubiläumsfeier viele Ehrengäste begrüßen, unter anderem den Bürgermeister der Stadt Herzogenburg, Reg. Rat Franz Zwicker, den Präsidenten des NÖTTV, Eduard Herzog, den Referenten der Gruppe Mitte West, Walter Ast, sowie den Vorstandsdirektor der Sparkasse Herzogenburg- Neulengbach, Walter Dörflinger.Nach einem Rückblick durch den Obmann Franz Schneider und den Grußworten der Ehrengäste, erfolgten durch den NÖTTV- Präsidenten und den Gruppenreferenten zahlreiche Ehrungen für verdiente Funktionäre und Sportler des Vereins.Rudolf Böck erhielt für seine Verdienste um den Tischtennissport die Ehrennadel in Gold, Franz Hartl bekam die Ehrennadel in Silber verliehen. Die Ehrennadel in Bronze erhielt Franz Schneider.Für ihre mehr als 25- jährige Spielertätigkeit im Rahmen der Meisterschaft des NÖTTV bekamen Roman Böck, Werner Damböck, Johann Gugerell, Franz Hartl, Christian Jöchl, Franz Schönbichler und Reinhard Zenz das Leistungsabzeichen in Bronze überreicht.