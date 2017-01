2017 bringt Bewegung in Schulen

17.01.2017, 08:00 Uhr

Bewegungseinheiten statt Turnstunden und Sprachkompetenz.

BEZIRK (jm). Zwei Neuerungen sollen im Jahr 2017 Bewegung in den Pflichtschulbereich bringen: Neue Diagnoseinstrumente für die Volksschule zur Erhebung der Sprachkompetenz der Schuleinsteiger und die tägliche Turnstunde in der Neuen Mittelschule (NMS). Wir sprachen mit Bildungsmanagerin (BM), die für die Bildungsregion 2 (Weinviertel) zuständig ist, und mit der Hollabrunner VD

Schuleinschreibung neu

Akuter Turnsaalmangel

Die Erhebung der Sprachkompetenz wird bereits am Ende der Kindergartenzeit bei der Schuleinschreibung stattfinden. „Es geht dabei um das mündliche Sprachhandeln der Schuleinsteiger, ob sie beispielsweise Aufforderungen verstehen und umsetzen können, ob sie ganze Sätze bilden und erzählen können“, so BM Ribisch.2017 wird es neue Diagnoseinstrumente geben, doch erhoben wurde die sprachliche Kompetenz bereits in den letzten Jahren an Volksschulen. VD: „In den Gesprächen bei der Schuleinschreibung haben wir darauf geachtet, wie weit das Kind sprachlich entwickelt ist und wo wir methodisch ansetzen müssen. Neu hinzu kommt nun die Portfoliomappe aus dem Kindergarten, die Aufschluss über besondere Fähigkeiten des Kindes gibt.“Sportministerwill die tägliche Turnstunde ab nächstem Schuljahr bundesweit einführen. Das Fehlen von Turnsälen wie in Hollabrunn macht hier allerdings einen Strich durch die Ministerrechnung. VD: „Den beiden Hollabrunner Volksschulen mit 15 Klassen steht nur die Jahn-Turnhalle zur Verfügung. Wir haben daher schon in den letzten Jahren alternative Bewegungsmöglichkeiten im Pausenhof oder auf dem Gang genützt.“ Das sieht auch das neue Konzept des Ministeriums vor: Tanzen im Musikunterricht oder Naturerfahrung in Biologie. BMbefürwortet zwar die tägliche Turnstunde, sieht aber zurzeit keine gesetzliche Möglichkeit, sie verpflichtend einzuführen: „Ein NMS-Schüler hat 30 Wochenstunden mit drei bis vier Turnstunden. Eine Erhöhung der Wochenstunden wäre nur mit Parlamentsbeschluss möglich.“ Sollte eine Schule die Turnstunden intern erhöhen, hätte dies eine Kürzung anderer Gegenstände zur Folge. Turnstunden werden auch gerne geblockt, so ein Turnlehrer. Da kann intensiver trainiert und länger gespielt werden. Nur eines ist bei Blockung nicht mehr möglich: die tägliche Turnstunde.