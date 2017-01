AK-Wieser im Landesklinikum Horn: "Wer andere gesund pflegt, darf selbst nicht krank werden."

20.01.2017, 16:41 Uhr

AK-Präsident besuchte Belegschaft - "Komme gerne wieder, auch als Patient"

BEZIRK. Zum Betriebsbesuch fand sich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser im Landesklinikum Horn ein. Gemeinsam mit Betriebsratsvorsitzendem Reinhard Waldhör und dem kaufmännischen Vizedirektor Karl Busta wurden die Abteilungen besichtigt. Mehr als 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen am Standort jährlich rund 16.000 Patienten. "Wer anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ihnen dabei hilft gesund zu werden, darf keinesfalls selbst krank werden. Die Beschäftigten im Spital verdienen die bestmögliche Unterstützung für ihren herausfordernden Arbeitsalltag", so Wieser. Er kam mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch, für sie gab es zudem viele Informationen über die Arbeiterkammer und den ÖGB. Derzeit erfordert die Grippewelle zusätzliche Anstrengungen im Krankenhaus. "Die Motivation aller Beschäftigten ist großartig", so der AK-Präsident. Er versprach, gerne wiederzukommen: "Und sollte es als Patient sein, dann bin ich hier in besten Händen", betonte Wieser.