Drosendorf's Schüler im Vienna English Theatre

19.01.2017, 12:10 Uhr

Am 11.01.2017 wurde den MittelschülerInnen aus Drosendorf - gemeinsam mit anderen Schulen - wieder eine gelungene Vorstellung des Vienna’s English Theatres in der Veranstaltungshalle in Waidhofen an der Thaya geboten. Mit dieser Theateraktion für Schulen bringt man auf unterhaltsame und lebendige Art Jugendlichen die englische Sprache und Kultur näher.

Das Stück „Rob and the Hoodies“ von Sean Aita greift auf unterhaltsame Weise Motive der Robin-Hood-Legende auf und versetzt diese in eine Schule im heutigen Nottingham. Das Stück behandelt dabei auf lockere und humorvolle Art das Thema Mobbing und stellt auch die klassischen Geschlechterrollen in Frage. Zudem bietet es eine tolle Gelegenheit, den SchülerInnen die historische Figur des Robin Hood näher zu bringenSowohl Schüler und Schülerinnen als auch Lehrer und Lehrerinnen amüsierten sich köstlich über die Schauspielkunst der jungen Schauspielertruppe aus Großbritannien.Ein willkommener und wertvoller Beitrag für einen lebendigen fremdsprachlichen Unterricht. (Schulleiter der NMS, Erich Max Meier)