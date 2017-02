Erfolgreicher Filmemacher diskutierte mit 'Gym' Schülern über seinen Film "Ich seh Ich seh“

15.02.2017, 18:49 Uhr

Film-Sehen am Gymnasium mit Severin Fiala

Der Autor und Regisseur Severin Fiala, selbst Absolvent des Gymnasiums Horn, war mit seinem Psychothriller Ich seh Ich seh am 14. Februar zu Gast beim heurigen Lesefest der Schule. Wie immer von Schulbibliothekar Mag. Peter Schnaubelt organisiert, kamen die 6. bis 8. Klassen in den Genuss der intensiven Auseinandersetzung mit einem zeitgenössischen österreichischen Film und seinem Autor/Regisseur.Nach einer Vorführung des Thrillers im Stadtkino arbeiteten die Jugendlichen in Gruppen Fragen zum Spannungsaufbau des Streifens, zu Musik und Toneffekten, der Entwicklung der Charaktere, dem Setting und der Bildästhetik auf. Anschließend diskutierte Severin Fiala mit ihnen über die Dreharbeiten seines Films, die Führung von Kinderdarstellern und mögliche Interpretationen des Inhalts und erzählte auch Anekdoten von seinen Erlebnissen mit Hollywoodproduzenten. Schließlich las er einen Auszug aus einem Treatment, das, wenn alles gut geht, schon bald mit einem amerikanischen Produzenten verfilmt werden soll.Alles in allem bot diese willkommene Abwechslung zum schulischen Alltag einen lebendigen Einblick in die faszinierende Welt des Kinos.