Großes Weihnachtskonzert ..

11.12.2016, 07:07 Uhr

.. in Raabs/TH, Horn & Wien 16. - 18. Dez.

Zwei Stimmen aus Afrika, die Wärme und Geborgenheit ausstrahlen und doch das Feuer des Südens in sich tragen. Was könnte besser in den Dezember passen, wenn der Winter sich langsam über das Land legt.Marie-Christiane Nishimwe, die Sängerin aus Ruanda mit klassischer Opernausbildung und Futurelove Sibanda, der simbabwische Star-Sänger und Tänzer (bekannt unter anderem aus „Die große Chance“) haben sich zusammengetan und präsentieren einen Weihnachtsabend, den man gehört haben muss – mit herrlichen Melodien aus zahlreichen Genres von Soul über Traditionals und Pop bis zur Oper.Während Marie-Christiane eine klassische Opern- und Musicalausbildung in Österreich und Luxemburg gemacht hat, begann Futurelove mit traditioneller Simbabwischer Musik, studierte in Wien Tanz und ist inzwischen u.a. im Popbereich erfolgreich. Doch beide verbinden ihre Afrikanischen wurzeln ebenso wie ihre herausragend schönen Stimmen.Als Gast tritt die nigerianisch-österreichische Sängerin Marjorie Etukudo auf, Lead-Singer von Bands wie Butter-Fly oder dem Rhyth- mic Tramp Orchestra.Am Klavier begleitet werde sie von Markus Jakisic & Richard SchmettererAufführungen:Fr. 16. Dez. 20:00RAABS/TH. – LindenhofOberndorf bei Raabs 7, 3820 Raabs an der Thaya

Sa. 17. Dez. 19:30HORN – KunsthausWienerstr. 2, 3580 HornSo. 18. Dez. 18:00WIEN – BrunnenpassageBrunnengasse 71/Yppenplatz, 1160 WienKarten und Reservierung:SZENE BUNTE WÄHNEWiener Straße 2, A-3580 HornTel: +43/2982/20 20 2www. sbw.attickets@sbw.at