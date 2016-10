Projekt "Wildtiere und Verkehr NÖ - Jagdgesellschaft Maigen

06.10.2016, 21:01 Uhr

Dabei wurden Verkehrssicherheitsmaßnahmen in Form der Montage von ca. 50 optischen Wildwarngeräten beiderseits der Landesstraße L1200 in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Eggenburg und Mitgliedern der Jagdgesellschaft Maigen am 28.09.2016 angebracht. Auf diesem Straßenabschnitt waren in den vergangenen Jahren sehr viele Verkehrsunfälle mit Rehwild und Hasen zu beklagen, weshalb sich die Jägerschaft zur Teilnahme an dem Projekt entschlossen hat.Die Kosten für die Wildwarngeräte von ca. EUR 300,00 hat die Jagdgesellschaft Maigen zur Gänze getragen.