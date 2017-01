Einmal um die ganze Welt - 1. Stopp: Singapur

17.01.2017, 01:00 Uhr

Das Studium für eine Weltreise unterbrechen? Viola Rosa aus Horn erfüllt sich diesen Traum.

HORN. Zwischen Bachelor- und Masterstudium ein Pausenjahr einlegen ist der Traum vieler Studierender. Viola Rosa aus Horn nutzt die Zeit und reist um die Welt. Der erste Stopp ist die asiatische Metropole Singapur. Vier Tage Aufenthalt bieten genug Zeit, um die bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Zu den Must-Sees gehört der Botanische Garten, die berühmten futuristischen Gärten am Meer (Gardens By The Bay), das größte Riesenrad der Welt (Singapore Flyer), Little India, China Town und natürlich der tropische Primärregenwald, der sich im Stadtgebiet befindet (etwas, das es außer in Rio de Janeiro nur in Singapur gibt).Um Familie, Freunde, Bekannte und Interessierte an diesem einzigartigen Erlebnis teilhaben zu lassen, schreibt Viola auf violas-reiseblog.blogspot.com über ihre Erfahrungen, die Sehenswürdigkeiten und das Staunen, wenn man etwas völlig Neues erlebt. Dazu gehören natürlich auch die besten Fotos der Reise!Insgesamt wird die Weltreise drei Monate dauern - mit dem längsten Aufenthalt an der Ostküste Australiens.