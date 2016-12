05.12.2016, 17:32 Uhr

von Magdalena MarszałkowskaSynopsisHalina ist Mitte sechzig, verwitwet, pensioniert, und alleine. Gegen die Einsamkeit vertreibt sie sich die Zeit mit Telenovelas.In ihrer Leidenschaft für Romantik, Glanz und Reichtum der Serien hat sie einen Ausweg - ihr "Fenster zur Welt" - gefunden: die SeriendarstellerInnen werden zu ihrem Lebensmittelpunkt, und sorgen für komödiantische Abwechslung in ihrem Leben.

nächste Highlight:



BesetzungHalina CAMPINADonna Ana FILIMONKamilla Lisa KRÖLLFrancesco Héctor NARANJO-GÀMEZGianfranco Philipp KAPLANKrankenschwester Daniela NEICHLArzt Johannes NEUBERTRegie & Bühne Geirun TINOEin sehr unterhaltsames Stück, sehr sehenswert.9/12/2016 - 20:00GASTSPIEL - Campina goes "LYRICALeine vertanzte Lesung der besonderen ArtUnter dem Motto "Campina GOES Lyrical" präsentiert Tänzerin und Choreographin Campina am Freitag, 9. Dezember, im Pygmalion Theater eine "vertanzte" Lesung der besonderen Art.Die Inspiration zu diesem Programm holte sich die Künstlerin aus dem Buch Ein Liebesbrief von Autor Mike Loewenrosen.Anhand von Gedichten, Gedanken und Reflexionen des Poeten erzählen Campina und ihre Bühnenpartner durch Tanz, Gesang und Lesung die Geschichte einer großen Liebe - verrückt, zärtlich und melancholisch.