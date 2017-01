Alpen Adria Tipps: Punk-Rock mit Sum 41 in Padua, Jazz mit Roscoe Mitchell in Laibach

19.01.2017, 00:30 Uhr

Die kanadischen Punk-Rock-Superstars „Sum 41“ gastieren am 28. Jänner, 21 Uhr – mit dem neuen Album „13 Voices“ im Tourgepäck – im Gran Teatro Geox (Via Tassinari 1, Padova). Das Quartett schaffte schon mit ihrem Debütalbum „All Killer No Filler“ (2001) den internationalen Durchbruch; es gilt heute als Meilenstein des Pop-Punk. Am 28. Jänner, Infos, Karten: http://www.zedlive.com. Der Weltklasse-Jazz-Saxophonist und Komponist Roscoe Mitchell, Mitbegünder des „The Art Ensemble Of Chicago“ spielt mit seinem Sextett seine ganz persönliche Verbeugung vor einem der ganz Großen: schlicht „Tribute To John Coltrane“ lautet der Titel des Konzerts des „Roscoe Mitchell Sextet“ am 31. Jänner, 20 Uhr, im Kulturzentrum Cankarjev dom (Ljubljana, Prešernova cesta 10). Infos, Karten: http://www.cd-cc.si.