Autorenlesung mit Valdimir Vertlib

Der Bestseller-Autor wird am 8. Feber seinen aktuellen Roman „Lucia Binar und die russische Seele“ im Rahmen einer Lesung präsentieren.



Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.Lucia Binar gegen den Rest der Welt.Lucia Binar ist 83, und sie ist verärgert. Die Große Mohrengasse, in der sie seit Langem lebt, soll aus Gründen der politischen Korrektheit in ´Große Möhrengasse´ umgetauft werden. Und die soziale Einrichtung, die sie versorgt, hat versagt: Ihr Essen wurde nicht geliefert. Der Telefondienst ist in ein Callcenter ausgelagert, dort rät ihr eine überforderte Mitarbeiterin, sich von Manner-Schnitten zu ernähren. Lucia ist empört. Sie will die Frau aufsuchen und zur Rede stellen.

Vladimir Vertlib wurde 1966 in Leningrad geboren, emigrierte 1971 mit seiner Familie nach Israel und übersiedelte 1981 nach Österreich. Seit 1986 ist er österreichischer Staatsbürger. Er studierte Volkswirtschaftslehre und lebt heute als freier Schriftsteller in Salzburg und Wien. Zu seinen wichtigsten Publikationen zählen die Romane Zwischenstationen (1999), Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur (2001), Letzter Wunsch (2003), Mein erster Mörder (2006), Am Morgen des zwölften Tages (2009), Schimons Schweigen (2012) und Lucia Binar und die russische Seele (2015). Vertlibs Romane, Erzählungen oder Essays wurden bis jetzt unter anderem ins Russische, Tschechische, Slowenische und Italienische übersetzt.