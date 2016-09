Der VolXBattle Bandcontest geht in die zweite Runde

27.09.2016, 19:42 Uhr

VolXBattle Level 2

VolXBattle Level 2 im VolXhausDer Sommer ist vorbei und der VolXBattle Bandcontest startet ins Halbfinale. Drei Bands haben sich aus Runde 1 (Level 1) durchgesetzt und treten nun an 2 Konzertabenden im VolXhaus Klagenfurt gegeneinander an.Aus Level 1.1 konnte sich Concrete Eden (aus Graz) an die Spitze spielen und einen Platz im Halbfinale sichern. Beim Level 1.2 entschied ein knappes Online-Voting für Spectacle Sheep (Wien) als zweiten Halbfinalisten. In Level 1.3 konnte sich Horizon Of The Statue (Wolfsberg) klar qualifizieren. Als vierte Band und Lucky Looser treten Fred Boneskin (Fulda) im Level 2 an.

Folgende Begegnungen wurden ausgelost:Fred Boneskin (Hard Rock aus Fulda/D)gegenHorizon Of The Statue (Deathcore/Hardcore aus Wolfsberg/A)Concrete Eden (Nu-Metal aus Graz/A)gegenSpectacle Sheep (Knup aus Wien/A)Wie auch bei allen Level 1 Konzerten gehen die Ticketeinnahmen (AK 10€ / VVK 8€) abzügl. der AKM Gebühr an die jeweiligen Bands des Abends. Außerdem gibt es zu jedem Ticket einen Getränkegutschein dazu.Mehr Informationen und Updates findet man auf Facebook, www.volxbattle.at sowie auf www.volxhaus.net