Die Juwelen des Mittelmeeres

Klagenfurt am Wörthersee

, Kinoplatz 3 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Gemeindezentrum St. Ruprecht , Kinoplatz 3 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

KLAGENFURT. Der Klagenfurter Fotograf Kurt Doujak ist mit seiner Kolumbustour 2017 wieder unterwegs in ganz Kärnten und begeistert am Montag, dem 23. Jänner, sowie am Mittwoch, dem 25. Jänner, jeweils um 20 Uhr die Besucher im Gemeindezentrum St. Ruprecht mit seiner beindruckenden Multimediashow "Amalfiküste und Sizilien". Zwei Monate lang war der Abenteurer mit seinem Rucksack unterwegs um einzigartige Landschaften, mediterrane Vielfalt und Menschen voller Lebenslust zu entdecken. Umrahmt von den melancholischen Klängen des Mittelmeeres werden die entstandenen Fotos nun präsentiert.