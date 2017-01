BACH ZYKLUS IM DOM

31.01.2017, 13:47 Uhr

Aufführung ALLER Orgelwerke von Johann Sebastian Bach.

Zum ersten Mal werden alle Orgelwerke von Johann Sebastian Bach in einem Konzertzyklus zu hören sein. Dieser Zyklus, der ingesamt ca. 20 Konzerte beinhalten wird, beginnt mit einem Orgelkonzert am Donnerstag, 23. Feber, um 20 Uhr, in der Klagenfurter Domkirche. Domorganist Klaus Kuchling wird an der Domorgel (die heuer 30 Jahre alt wird) sowie an der im April 2016 geweihten Marienorgel die ersten Werke von Bach im Rahmen dieser Reihe spielen. Neben den originalen Bachwerken wurden auch solche in den Zyklus aufgenommen, die lange als original gegolten haben, nach neuerer Forschung aber anderen Komponisten - zumeist aus dem engeren Umfeld von Bach stammend - zugeschrieben werden. Programme zum Abend sind kostenlos erhältlich. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Nach dem Eröffnungskonzert wird die Reihe mit Konzerten in Klagenfurt, Feldkirchen, Völkermarkt, Villach und St. Veit fortgesetzt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem Attachement oder der Homepage www.klauskuchling.at