NMS und "Poly" werden eins

29.12.2016, 09:30 Uhr

Teil zwei der Vorschau, welche Projekte 2017 in Klagenfurt realsiert werden sollen.

KLAGENFURT (vep). Im Bereich des Sports steht im Referat von Vizebgm. Jürgen Pfeiler 2017 die Eishallensanierung an, aber auch das Clubgebäude des KLC Tennis wird um rund 300.000 Euro renoviert, ein Drittel trägt die Stadt.2017 wird zudem die Marktordnung neu umgesetzt, in die neue Märkte in Welzenegg oder Waidmannsdorf, aber auch Flohmärkte aufgenommen wurden. Auf Flohmärkten dürfen nur mehr tatsächlich gebrauchte Gegenstände verkauft werden, keine neuen.

Neu eingeführt wird im kommenden Jahr ein digitaler und analoger Sozialatlas – eine Aufstellung aller sozialen Angebote in Klagenfurt. Pfeiler: "Es ist ein Nachschlagewerk aller sozialen Einrichtungen und Institutionen im Gesundheitsbereich." Rund um Pflege, Hospiz und Betreuung soll hier alles übersichtlich zu finden sein.In den städtischen Seniorenheimen Hülgerthpark wird neben der Fortführung der 2016 begonnenen Baumaßnahmen das Angebot für die Bewohner erweitert, das vom Gemüse-Heimgarten bis zur Heimzeitschrift reicht. Pflegekräfte werden in allen Zimmern einen drahtlosen Zugang zur Pflegedokumentation haben.In die Sozialabteilung eingebettet wird nun ein Migrationsmanagement für eine bessere Vernetzung mit Vereinen und Institutionen. "Wir wollen die Abläufe erleichtern", so Pfeiler.Im Gesundheitsbereich steht 2017 die Sanierung der Desinfektionsanstalt auf dem Programm. Zahlreiche Institutionen wie Flughafen oder Polizei benötigen diese Leistung, nun werde alles saniert, eventuell erweitert und auf den neuesten Stand gebracht.Zudem wollen wir den Gesundheitspreis adaptieren", so Pfeiler. Künftig soll eine jährliche Schwerpunktsetzung erfolgen und der Fokus auf Nachhaltigkeit liegen.Im personellen Bereich seien laut Pfeiler im kommenden Jahr Trainee-Programme für Nachwuchsführungskräfte geplant. "Es wird auch ein Prämiensystem als Leistungsanreiz geben." "Der Sportpark und das Sportamt werden zusammengeführt", so Pfeiler. Mit dem „Facility Management“ werde nun ein weiterer Reformschritt umgesetzt: Hochbau, Beschaffungswesen, Energieeffizienz, Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung werden zu einer Abteilung zusammengeführt.Im Bereich der Schulen wird im Stadtteil St. Ruprecht 2017 kräftig gebaut, die Polytechnische Schule wird nach dem Umbau der NMS St. Ruprecht im gleichen Gebäude untergebracht, informiert Stadträtin Ruth Feistritzer über ihre Projekte. Die NMS wird im 2. und 3. Stock angesiedelt, die Polytechnische Schule im Erd- und ersten Obergeschoß. Fünf Millionen Euro nimmt das Bildungsreferat dafür in die Hand. Feistritzer: "Danach werden 12 NMS-Klassen und 6 PTS-Klassen darin Platz finden." Der Abschluss des Bauvorhabens wird erst 2018 erfolgen, da bei laufendem Betrieb umgebaut wird. Im Bereich der Volksschulen wird 2017 die schulische Nachmittagsbetreuung ausgebaut.Ebenso realisiert werden auch Projekte auf Basis des Bürgerbeteiligungsprozesses "Bildungscampus Süd". Hier werde bald ein Maßnahmenkatalog vorgestellt.Ein Projekt bis 2020 ist das esf-Mädchenzentrum Klagenfurt in der Karfreitstraße, das benachteiligte junge Frauen zwischen 18 und 25 in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben begleitet, in Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem Juno. Die Stadt unterstützt das EU-Projekt mit einer Subvention. Rund 1,3 Millionen Euro werden pro Jahr für die Jugendarbeit ausgegeben.Das Projekt Natura 2000, in dem Ranger der Bevölkerung die Juwelen am Wörthersee näherbringen, wird 2017 fortgeführt.