Medienbranche: Firmenjubiläum für Vater und Tochter

30.11.2016, 15:12 Uhr



Großkunden an Land gezogen

Auch in Klosterneuburg bilden EPUs die größte Gruppe der UnternehmerInnen.So auch Johannes Mottl und seine Tochter Nicola Askapa, die in der Werbebranche in unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Nicola Askapa hat sich schon lange dem Grafikdesign verschrieben und betreut unter anderen namhafte Großkunden.

Wirtschaftskammer-Obmann Walter Platteter und Wirtschaftskammer-Außenstellenleiter Fritz Oelschlägel gratulierten den beiden Klosterneuburger Unternehmern Nicola Askapa und Johannes Mottl zum 15-jährigen bzw. 20-jährigen Bestehen mit einer Urkunde.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier