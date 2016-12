SG Stockerau geht als Herbstmeister in die Weihnachtspause

09.12.2016, 16:21 Uhr

Unser Verein der Woche: SG Stockerau (Tischtennis)

STOCKERAU. Die Stockerauer Tischtennis-Asse sind nicht zu stoppen. Erst im heurigen Sommer holte man sich den ersten Cuptitel in der Vereinsgeschichte. Jetzt, nach fünf hochkarätigen Spielen in ebenso vielen Tagen, steht die SG Stockerau als Herbstmeister der easyTherm Tischtennis Bundesliga der Herren fest.Obwohl das Spitzenspiel gegen den ersten Verfolger, Walter Wels, verloren wurde, reichte den Weinviertlern ein Sieg im Derby gegen Tabellenschlusslicht Baden AC, um mit einem Punkt Vorsprung auf die Oberösterreicher in die kurze Weihnachtspause zu gehen. Entsprechend groß war die Erleichterung in Stockerau.