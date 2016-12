Lichtenau: Dorfgemeinschaft Brunn am Wald ist „Lichtenauer des Jahres 2016“

05.12.2016, 18:03 Uhr

Der Ort hat knapp 130 Einwohner, gerechnet vom Kindesalter bis zum Greis. Und doch waren es 46 Personen, die an der Neugestaltung des Erholungsgeländes mitgewirkt haben.

Während vorwiegend Männer jeden Alters die manuellen Tätigkeiten und Fuhrwerksleistungen mit Kreativität und gestalterischer Vielfalt erbrachten, sorgten die Frauen für die Verpflegung im Zuge der Arbeiten und halfen unter anderem bei der Bepflanzung der Teichanlage mit.Auf diese Weise wurden vom Baubeginn im Jahr 2015 bis zur Fertigstellung im Frühjahr 2016 gut 1400 unentgeltliche Arbeitsstunden sowie 100 Stunden Traktorfuhrwerk geleistet und so alle nur möglichen Arbeitsleistungen in das Vorzeigeprojekt eingebracht.Vizebürgermeister Reinhard Steindl in Vertretung von Bürgermeister Andreas Pichler, Frau Bezirkshauptmann Dr. Elfriede Mayrhofer und Landtagsabgeordneter Josef Edlinger würdigten im Rahmen des Verleihungsaktes am 3. Dezember neben dem aktuellen Projekt auch die vielen vorbildlichen gemeinschaftlichen Aktivitäten, für die Brunn am Wald bekannt ist.Die Auszeichnung „Lichtenauer des Jahres“ wird jedes Jahr für besondere Leistungen von der Marktgemeinde verliehen und hat schon eine mehrjährige Tradition.