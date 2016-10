Gemeindewandertag am 26. Oktober ab 10 Uhr, Treffpunkt am Hauptplatz in Krumau am Kamp

KRUMAU/KAMP. Gemeindewandertag am 26. Oktober ab 10 Uhr, Treffpunkt am Hauptplatz in Krumau am Kamp. Wanderroute: Froschweg 7, Krumau am Kamp – Krumauer-Waldhütten - Krumau am Kamp. Für das leibliche Wohl ist in Krumau am Kamp beim Spielplatz eine Labestelle eingerichtet, wo es Spanferkel, Pommes, Bratwürstel, Kürbis-cremesuppe, Chili Con Carne, Kaffee und Mehlspeisen gibt. Geöffnet bis 14.00 Uhr

Selbstverständlich kann auch von einem anderen Standort aus begonnen werden. Gäste, die nur zur Labestelle kommen sind ebenfalls herzlich willkommen. Veranstalter: Fremdenverkehrsverein Stausee Thurnberg; Der Erlös dient zur Instandsetzung der Rundwanderwege! Nordic Walker willkommen,