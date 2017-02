Vortrag in Plank: Blick über den Tellerrand

PLANK (mk) Den Blick auf das, was so groß ist, dass man es sich kaum vorstellen kann, und den Blick auf etwas, das so dicht vor unseren Augen liegt, dass man es kaum anschaut: Solche Blicke möchte Helmut Bauer bei einem Vortrag am Samstag, den 18. Februar 2017, in der Wagenhalle des Feuerwehrhauses von Plank am Kamp öffnen.

„Wir schauen über den Tellerrand!“ versprichtund kündigt an: „Sie werden staunen über neue Erkenntnisse!“ In bewährt humorvoller Art wird er sich mit den unendlichen Weiten des Weltalls befassen und dann im zweiten Teil mit der kleinen, aber vielfältigen Welt der Pickerl im öffentlichen Raum. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Vor Beginn, in der Pause und nach dem Vortrag ist für Kleinigkeiten zum Essen und Getränke gesorgt. Der Reinerlös dient zu Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr Plank.