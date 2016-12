ANALOGE " Retro - Motive"

03.12.2016, 14:48 Uhr

Durch Deine exzellenten Beiträge lieber Kurt hast Du bei mir das Feuer wieder entfacht zumindest hin und wieder mal die Filmrolle zu drehen ;-) Danke dafür!Ich nahm meine erste Spiegelreflex:Praktica Super TL1000 mit 50mm f/2,8 Objektivaus dem Jahr 1980, welche ich auch übrigens bei unseren tollen Regionautentreffen mitnahm und unser lieber Heinz Moser dies auch in seinem spitzen Beitrag erwähnte  auch dafür nochmals Danke.Zugleich habe ich versprochen meine komplette kleine „Schatzsammlung“ zu präsentieren.Also ich finde das Ergebnis ist nicht einmal so schlecht geworden, habe Motive gewählt die in die „gute alte Zeit“ passen, die SAT Schüsseln im Gemeindebau muss man sich halt „wegdenken“ :-DDDund ein gewisses „Gruppenfoto“ ;-) ebenso.Nachbearbeitet habe ich nur mit ein wenig Nachschärfung und einen dezenten Cinemafilter.Bleibt mir nur mehr zu hoffen dass es Euch gefällt und verbleibe mit lieben GrüßenPeter