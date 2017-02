Kabarett mit Sigrid Spörk

AT

Sigrid Spörk

„UNTER UMSTÄNDEN"



Kinderleicht und niemals schwermütig brilliert Jungmutter Sigrid Spörk in ihrem ersten Comedy-Stück, in dem sie Einblick in Freud und Leid moderner Frauen und Männer gibt.



Samstag, 11. März 2017

19.00 Uhr

Gemeindezentrum Kirchberg-Thening



Karten:

VVK: € 14,00

(Gemeindeamt Kirchberg-Thening, Kirchenwirt Kirchberg, Raiffeisenbank Thening, Nah&Frisch Thening)

AK: € 15,00



Veranstalter: Kulturausschuss der Gemeinde Kirchberg-Thening

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen gute Unterhaltung!