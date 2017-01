Megazoo: Tauschaktion für den Tierschutz startet

Megazoo unterstützt im Rahmen einer großen Tauschaktion für den Tierschutz Thierberg Alkoven.

LEONDING (red). Tierbesitzer können vom 4. bis zum 11. Jänner 2017 gebrauchtes Tierzubehör im Megazoo-Erlebnismarkt in Linz-Leonding abgeben. Dafür erhalten sie auf ein neues Produkt der gleichen Produktgruppe 25 Prozent Rabatt. Das abgegebene Tierzubehör wird an die Tierschutzstelle Thierberg gespendet. „Die Tiere, die in Heimen versorgt werden, verdienen unsere vollste Unterstützung“, so Megazoo-Prokurist Holger Luer.

